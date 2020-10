Al “Tacchi Venturi” sono arrivate 300 “sedute innovative”

All’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” sono state consegnate 300 sedute innovative che andranno ad arricchire gli ambienti scolastici e in parte a sostituire anche alcuni arredi obsoleti. La richiesta per questa tipologia di arredo era stata inviata al Ministero dell’Istruzione alla fine del mese di luglio, in seguito a un monitoraggio ministeriale, a livello nazionale, sui fabbisogni delle varie scuole per consentire un maggiore distanziamento all’interno delle aule, a causa della pandemia.

Queste nuove postazioni – ci ha riferito la Dirigente scolastica Lauretta Corridoni – sono polifunzionali e saranno utilizzate prevalentemente nei laboratori dove si svolgono lezioni di didattica digitale, dove si effettuano lavori di gruppo e in alcuni spazi comuni. Non sostituiranno comunque il banco tradizionale.

Sono delle sedute innovative ergonomiche su sei rotelle, che permettono, grazie all’elevata mobilità, di adattare in brevissimo tempo l’ambientazione dell’aula, sempre nel rispetto delle norme anti Covid, passando da attività individuali ad attività di gruppo. Un ambiente che diventa quindi versatile, adatto a una didattica che vede lo studente sempre più attivo e protagonista del processo di apprendimento.

Il materiale di cui sono composte può essere facilmente igienizzato. Il tavolino incorporato è costituito da un piano d’appoggio, di 35 centimetri per 53 centimetri, che può assumere diverse posizioni ed è adatto sia a destrorsi che ad alunni mancini. I braccioli, incorporati al sedile anatomico monoscocca, si accompagnano ad un vano portaoggetti circolare posizionato sotto la seduta.

