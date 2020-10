Itis, la comunità scolastica plaude per apertura laboratori

La comunità scolastica dell’Istituto tecnico tecnologico statale “Eustachio Divini” di San Severino esprime «la più viva soddisfazione nel constatare lo stato avanzato dei lavori per dotare la scuola di moderni e funzionali laboratori di Meccanica e Chimica. Esprime gratitudine al presidente della Provincia, Antonio Pettinari, che si è sempre speso affinché tale struttura vedesse la luce in tempi brevi e che, nonostante lo stop ai lavori a causa dell’epidemia, promette la consegna dei laboratori in anticipo, già a novembre 2020, invece a che a gennaio 2021, come previsto dal cronoprogramma».

L’Itts “Divini” offre pieno appoggio a tutte le ulteriori iniziative che la Provincia di Macerata vorrà mettere in campo, «affinché in tempi altrettanto celeri si concluda anche il secondo stralcio dei lavori, comprendente l’aula magna e il reparto dedicato ai servizi igienici».

Auspica infine che «allo sforzo sostenuto con determinazione e coraggio dal presidente Pettinari segua il superamento di tutti gli impedimenti burocratici che purtroppo ancora bloccano il cantiere del corpo principale dell’edificio e della palestra». Per una ricostruzione completa dello storico istituto scolastico superiore di San Severino, ospitato finora all’ex elementare Luzio dopo l’abbattimento della scuola lesionata dal sisma del 2016.

Lu.Mus.