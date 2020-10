Covid, nuova stretta del Governo: lo sport va in… panchina

Nuovo Dpcm con misure più restrittive per il contenimento del coronavirus e che sarà in vigore da domani, lunedì 26 ottobre. Colpito duramente anche lo sport. Vediamo cosa cambia e cosa si potrà ancora fare.

STOP PALESTRE E PISCINE, OK AI CIRCOLI

Saranno sospese le attività di palestre e piscine (nel nostro caso l’impianto del Blugallery), centri natatori e centri benessere. Mentre resteranno aperti i centri e i circoli sportivi pubblici e privati nel rispetto delle norme del distanziamento sociale e senza assembramenti. In pratica, per fare un esempio, i campi da tennis.

PISTE DA SCI APERTE CON LINEE GUIDA

Si salva lo sci: gli impianti nei comprensori, aperti per gli atleti di interesse nazionale e internazionali, possono essere utilizzati anche dagli sciatori amatoriali “solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte delle Regioni e validate dal Cts” (che però al momento ancora non sono pronte) per evitare assembramenti come già visto ieri (sabato) a Cervinia.

SÌ ALL’ATTIVITÀ NEI PARCHI

Continuano a essere permesse le attività sportive o motorie nei parchi con la distanza di sicurezza di due metri per le sportive e un metro per le altre.

SPORT DI VERTICE AVANTI A PORTE CHIUSE

Per quanto riguarda l’attività di tutti gli atleti di vertice, resta consentita a porte chiuse. Negli sport di contatto però i divieti si allargano: viene confermato quello per ogni attività, anche allenamenti, di carattere “ludico amatoriale”, ma vengono fermate – pure per gli allenamenti (si deve capire se possono proseguire in forma individuale e nel rispetto del distanziamento) – tutte le attività dei livelli provinciale (come già nel precedente Dpcm) e soprattutto regionale. In pratica, nel calcio giocano serie A, B, C e D, ma si ferma tutta l’attività dall’Eccellenza in giù. Dunque, pure la Settempeda in Prima categoria. Nel calcio a 5 avanti serie A, A2 e B maschile e A e A2 femminile. Nel basket ok ai campionati nazionali di A, A2, B nel maschile, nonché ok all’A1 e A2 femminile. Nella pallamano ammesse A1 e A2 maschile e femminile (le donne dovevano ancora iniziare). Per la pallavolo restano in piedi i campionati di serie A e B maschili e femminili e una parte dei tornei giovanili.

STOP AI MILLE NEGLI STADI

Il precedente Dpcm aveva lasciato una soglia relativa alla presenza massima del pubblico di mille spettatori all’aperto e di 200 al chiuso, dando comunque la possibilità alle Regioni, prevedendo una percentuale del 15% di presenze rispetto alla capienza dell’impianto, di proporre al Ministero della Salute delle deroghe. Questo argomento scompare totalmente in questo Dpcm in cui viene citata solo l’espressione “sono consentite a porte chiuse”. Questo sostanzialmente produce la cancellazione della norma sui mille spettatori in serie A e in generale di tutte le presenze, anche le più ridotte, negli impianti sportivi.