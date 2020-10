Itis, iniziato il trasloco: pronti laboratori e 5 aule. Mercoledì conferenza online con Legnini

Sono iniziati i traslochi delle attrezzature dei laboratori dell’Itis “Divini”. In attesa della conclusione della seconda parte di interventi, la Provincia, che sta ultimando il primo stralcio, di concerto con la scuola, ha deciso di effettuare i traslochi delle attrezzature. Infatti si intende mettere a disposizione fin da subito la parte già terminata, che consiste in tre laboratori, tra cui quello di meccanica, ampio, funzionale e attrezzato anche per le nuove tecnologie, e cinque aule.

L’Amministrazione provinciale sta ultimando i lavori di completamento dei nuovi laboratori e di alcune aule; il progetto iniziale, dell’importo di 1.768 milioni di euro, era stato appaltato e i lavori erano stati avviati nell’estate del 2016, prima del terremoto. A seguito del sisma, la Provincia ha dovuto sospendere tale intervento.

Il progetto prevedeva la demolizione e la costruzione dei nuovi laboratori e di alcune aule annesse ed è stato poi modificato, anche per adeguarlo al progetto di realizzazione della nuova scuola. Tale modifica ha comportato una spesa maggiore che ha reso necessario il reperimento di risorse aggiuntive di 713 mila euro, di cui 278 mila riconosciute dal Commissario straordinario, mentre la parte restante provenienti dal bilancio della Provincia. Nell’estate 2019 si è proceduto all’appalto di questo secondo stralcio, i cui lavori sono in fase di realizzazione e interessano l’aula magna e diversi servizi accessori, nonché dei bagni in dotazione all’intero edificio.

Provvisoriamente, per consentire l’utilizzo di tale struttura, grazie alla concessione della Protezione civile regionale, si è deciso di installare un blocco bagni prefabbricato.

“Si tratta senz’altro di un passo avanti, anche se del tutto insufficiente, considerando lo stato della nuova scuola – ha affermato il presidente Antonio Pettinari – con i lavori iniziati e sospesi da anni. Infatti gli studenti, le loro famiglie e l’intera comunità scolastica attendono ben altre risposte dalle istituzioni, costretti come sono in sedi provvisorie e, soprattutto, inadeguate per la mancanza di laboratori. Circostanza particolarmente grave e inaccettabile per un Istituto tecnico tecnologico, a cui si è aggiunta anche la drammatica situazione dell’emergenza sanitaria”.

Per avere ulteriori notizie sulla ricostruzione dell’intero edificio ci siamo rivolti al sindaco Rosa Piermattei, che tanto si è battuta, presso tutte le sedi istituzionali, anche se la risposta delle istituzioni non è stata sufficientemente adeguata. “Mercoledì 28 ottobre – ci ha detto il sindaco – si terrà una conferenza online con il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione del centro Italia, Giovanni Legnini, il quale fornirà un aggiornamento sulla situazione riguardante la ricostruzione del “Divini”, con tutti i passaggi che ci sono stati a seguito delle varie ordinanze precedenti e delle circostanze che hanno portato al fermo dei lavori.

All’evento, da cui ci auguriamo scaturiscano buone notizie, sono stati invitati i componenti il Consiglio comunale, il Presidente della Provincia Antonio Pettinari, il Dirigente scolastico Sandro Luciani, i rappresentanti del Consiglio degli studenti, il Presidente della Regione, Francesco Acquaroli, e l’assessore regionale alla ricostruzione post-sisma Guido Castelli.

Il Settempedano darà conto, con un successivo articolo, di quanto scaturirà dalla conferenza online con il Commissario Legnini.

F. L.