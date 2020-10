Itis, “Angels for a day”: Med Store dona laboratorio multimediale

“Dobbiamo pensare al futuro dei nostri ragazzi, chi ne ha la possibilità si dovrebbe sentire in dovere di dare una mano. Il mio appello, a tutti gli imprenditori lungimiranti e che vogliono bene veramente ai giovani, è di aiutarci e aiutare questo istituto che è un fiore all’occhiello per la nostra regione”.

Con queste parole il sindaco Rosa Piermattei ha portato il saluto online all’evento “Angels for a day”, che ha visto incontrarsi scuola e impresa per la rinascita dell’Istituto t “Divini” grazie a una lodevole iniziativa promossa dalla comunity CashBack World che si è concretizzata con la consegna di una somma in denaro per finalità didattiche e di un’aula multimediale: un laboratorio dotato di MacBook e computer, dove si potrà sviluppare un corso di programmazione Swift, da parte della Med Store.

Da parte sua, il dirigente scolastico Sandro Luciani, ringraziando i promotori dell’iniziativa, ha detto: “Sentiamo la vicinanza del Comune seppure l’istituto sia di proprietà della Provincia. A dicembre dello scorso anno tutte le specializzazioni hanno fatto una raccolta delle esigenze che, per il nostro istituto, sono state quantificate in circa 2 milioni di euro, di cui un milione e 200 mila euro per attrezzature e altri 700 mila euro per gli arredi. Dal Ministero ad oggi abbiamo avuto la promessa di 100 mila euro, per il resto nulla. Ma non demordiamo continuando nel nostro impegno quotidiano”.

A spiegare il senso del sostegno l’amministratore delegato della “Med Store”, Stefano Parcaroli: “La scuola italiana è dotata di eccellenze ma ha bisogno di strumentazione e i fondi adatti”.

Dunque, un passo in avanti per un Itis che, a dispetto di terremoto e Covid-19, programma il suo futuro.