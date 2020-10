Canfaito ed Elcito: scatta il servizio d’ordine nei week end

Presidi di volontari e controlli da parte delle forze dell’ordine contro la sosta selvaggia tra Elcito e Canfaito, nel territorio della Riserva naturale regionale gestita dall’Unione montana di San Severino, nei fine settimana di ottobre e novembre, solitamente scelti da decine e decine di turisti per ammirare il foliage autunnale.

Ieri si è tenuta in Comune una riunione, cui hanno preso parte il sindaco Rosa Piermattei, l’assessore comunale alla Sicurezza, Jacopo Orlandani, i comandanti dei Carabinieri, dei Carabinieri forestali, della Polizia locale e i referenti dei volontari del gruppo comunale di Protezione civile e dell’Associazione nazionale Carabinieri, per pianificare una serie di attività, fino al 15 novembre, pensate per scongiurare episodi registrati anche nelle ultime settimane e pericolosi per l’ambiente, oltre che per la pubblica incolumità.

Da oggi – sabato 24 ottobre – fino al 15 novembre, pattuglie delle forze dell’ordine e volontari saranno in azione, nelle giornate di sabato e domenica, per far sì che siano rispettati i divieti di sosta lungo la strada che dall’Abbazia di Valfucina porta ad Elcito e lungo la strada che dal monumento ai caduti porta alla faggeta di Canfaito.

Nell’abitato di Elcito questo week end, inoltre, potranno parcheggiare solo i residenti. Per i trasgressori sono previste sanzioni e rimozione forzata delle autovetture qualora queste non dovessero permettere il transito dei mezzi soccorso.