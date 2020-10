“Slitta” l’esordio della Settempeda in Prima Categoria

Il Comitato regionale Marche, su conforme richiesta di alcune società interessate, onde consentire alle stesse di completare gli adempimenti necessari in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19, rinvia a da data da definirsi la prima giornata dei campionati regionali di Prima categoria e Seconda categoria e dei campionati Allievi e Giovanissimi. Al contempo conferma tutte le altre gare come da calendari pubblicati”.

Questo il comunicato stampa del Comitato regionale della Figc diffuso oggi, mercoledì 21 ottobre, in attesa del vertice di domani in Regione con i vertici Asur e la nuova Giunta Acquaroli.

La Prima e la Seconda categoria sarebbero dovute partire in questo week end, ma a questo punto il “via” resta solo per la Promozione, salvo sorprese legate proprio alla riunione in Ancona dove dovranno essere valutate le perplessità espresse nei giorni scorsi dalle società dilettantistiche – fra cui la Settempeda – di fronte ai rischi derivanti dal protocollo antiCovid (in presenza di un positivo finisce in quarantena l’intera squadra: improponibile per chi ha lavoro e non vive di calcio).

Bisognerà capire se slitterà solo la prima giornata – e si ripartirà come da calendario con il secondo turno previsto per il 31 ottobre-1° novembre – oppure se ci sarà un blocco completo della stagione in attesa di alzare il sipario in tempi migliori.

Ne sapremo di più nelle prossime ore. Intanto è stato chiarito che l’ultimo Dpcm del Governo ha fermato solo i tornei giovanili di livello provinciale, la Terza categoria e l’attività amatoriale. I professionisti stanno giocando regolarmente, così come i dilettanti della serie D e dell’Eccellenza.