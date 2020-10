La sana alimentazione “Nel salotto della dietista”: successo per l’iniziativa social di Elisa Pelati

Si è da poco conclusa la settimana del dietista in favore di una più corretta alimentazione. In questo contesto – lo scorso 16 ottobre è stata proprio la Giornata mondiale dell’alimentazione – è nato il progetto “Nel salotto della dietista: parliamo di educ-azione alimentare”, ideato dalla dottoressa Elisa Pelati in collaborazione con l’associazione di volontariato Help di San Severino e con il patrocinio dell’Associazione nazionale dietisti e dell’Associazione scientifica alimentazione nutrizione e dietetica.

Obiettivo dell’iniziativa: promuovere la salute e la prevenzione delle malattie, spiegando le nuove “linee guida per una sana alimentazione” attraverso la pubblicazione di video, a cadenza giornaliera, sui canali dei principali social network.

«In questo momento critico caratterizzato dall’emergenza sanitaria da Covid-19 – ha spiegato Elisa Pelati – risulta essenziale trovare un modo adeguato per riscoprire la potenza e dell’alimentazione consapevole. Ogni giorno è stato affrontato un argomento diverso: si è parlato dell’importanza di trovare il proprio equilibrio attraverso la sana alimentazione e il movimento; delle peculiarità secondo le indicazioni della famosa “dieta mediterranea; dell’obesità e del sottopeso, due facce della stessa medaglia. Inoltre sono stati affrontati argomenti riguardanti gli integratori alimentari senza basi scientifiche, delle diete alla moda e delle varie fake news alimentari che ormai infestano la nostra società e dell’alimentazione dello sportivo».

Durante la settimana, la dottoressa ha anche messo a disposizione delle consulenze nutrizionali online totalmente gratuite, così da entrare in diretto contatto con le persone in difficoltà e bisognose di informazioni. Va ricordato, poi, che, per tutto l’anno, è attivo lo sportello di ascolto gratuito dell’associazione Help, dove la specialista presta servizio su appuntamento, anche in modalità telematica.

«Questo progetto ha ottenuto molto successo e ho ricevuto molte domande sull’alimentazione e sulle “pillole pratiche” che ho fornito nei video caricati sui social netwoork – ha continuato la dietista -. A mio avviso, lavorare sulla prevenzione delle malattie e sulla promozione della salute attraverso delle indicazioni alimentari sane e consapevoli è fondamentale: mi auguro che, in futuro, anche le autorità locali e le strutture sanitarie diano più spazio a questo ambito così importante, favorendo e riconoscendo anche l’impegno dei giovani come me, che cercano ogni giorno di dare una mano e un aiuto concreto alla comunità, soprattutto quella locale».