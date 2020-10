Covid: 11 i positivi, 18 le persone in isolamento domiciliare

Continua a salire, anche se di una sola unità, il numero dei pazienti positivi al Coronavirus nel Comune di San Severino. Gli ultimi dati diffusi dal Gores, il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie, registrano infatti 11 positivi. Scende, invece, il numero delle persone in isolamento domiciliare fiduciario, che da 26 passano a 18. Per molte delle persone in quarantena cautelare la fine dell’isolamento terminerà a breve. In molti casi si tratta familiari di contagiati o di persone che sono rientrate dall’estero.

Intanto, il sindaco Rosa Piermattei continua a invitare a prestare massima attenzione alle prescrizioni anti Covid-19 “proprio in questo periodo nel quale – avverte – tutti insieme dobbiamo fare tutto quanto a noi possibile per bloccare il contagio. Nello specifico vorrei ribadire la necessità di usare la mascherina, sia all’aperto che nei luoghi di lavoro, evitare assembramenti davanti alle scuole e nei luoghi e nei locali pubblici, mantenere le distanze interpersonali, cercare quanto più possibile di restare in casa. È il momento di mostrare la massima responsabilità per evitare provvedimenti ancora più restrittivi di quelli oggi in vigore”.