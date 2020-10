Gloria Moscatelli sfida il Covid e apre la “Beautyque”

Sfida il Covid una giovane 25enne di San Severino, Gloria Moscatelli, che ha deciso di aprire a Castelraimondo un centro estetico e benessere, mettendosi in proprio dopo alcuni anni di attività alle dipendenze altrui. La struttura Beautyque che si trova in corso Italia, a Castelraimondo, è stata sino a poco fa la sede elettorale dell’ex sindaco Renzo Marinelli, ora eletto in Consiglio regionale. Poco meno di un mese di lavori e lo spazio si è trasformato nel regno dei trattamenti di bellezza.

«Ho una grande volontà ed entusiasmo – racconta la ragazza – svolgo questo lavoro da circa 5 anni: ho avuto due contratti di lavoro in due sedi differenti, però a causa del Covid l’ultimo non è stato rinnovato. Sono rimasta senza lavoro e così ho deciso di mettermi in proprio, dando vita a questa nuova attività».

La giovane è stata costretta a rinviare l’inaugurazione ufficiale a causa delle norme anticontagio. Quindi, ha semplicemente iniziato l’attività, aprendo i battenti del suo esercizio commerciale.

A salutarla, comunque, è voluto passare l’ex sindaco di Castelraimondo, Renzo Marinelli, il quale si è fermato per un simbolico taglio del nastro: «Non posso che fare un grosso augurio a questa ragazza – ha detto Marinelli –, non è da tutti, a 25 anni, e in un momento come questo, aprire una nuova attività. Lei può essere di esempio per tanti, con la voglia e l’entusiasmo che ha di andare avanti e di sfidare questo periodo così difficile, in cui attività che aprono rischiano anche di chiudere per un eventuale lockdown. Ieri il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, ha sottolineato come sia fondamentale dare possibilità ai giovani di esprimersi, farli crescere e lavorare, permettendogli di restare in queste zone. E’ un peccato abbandonare luoghi così belli. Mi auguro che a questa nuova attività seguano altre iniziative lavorative dei giovani dei nostri territori».