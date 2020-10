Lutto: si è spento Elio Muscolini, papà del “nostro” Luca

Giorni di profonda tristezza per l’amico e collaboratore Luca Muscolini, docente all’Istituto Comprensivo “Tacchi Venturi” e, ormai da trent’anni, nostro compagno di tante avventure giornalistiche.

Ieri sera, in ospedale, dove era ricoverato per gli acciacchi dell’età, è morto suo padre Elio: aveva 85 anni. Da qualche tempo le sue condizioni fisiche si erano aggravate, ed evidentemente il suo fisico non ha più retto venendo così a mancare all’affetto dei suoi cari. Oltre al figlio Luca, lascia la moglie Pasqualina, la nuora Angela, il nipote Lorenzo, il fratello Manlio e la sorella Gabriella.

Personalmente lo ricordiamo come una persona mite e garbata, appassionato di calcio e sempre molto presente in famiglia, pronto a dare costante supporto al caro Luca.

I funerali saranno celebrati domani, martedì 20 ottobre, alle ore 9.30 nella chiesa di San Domenico (partendo dall’ospedale “Bartolomeo Eustachio).

Il Settempedano si unisce al cordoglio di amici e parenti formulando a Luca e alla sua famiglia le più sincere condoglianze.