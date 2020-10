Il primo Consiglio in Regione: Pasqui eletto vicepresidente

Oggi si è insediato ad Ancona il nuovo Consiglio regionale e il camerte Gianluca Pasqui, già sindaco della città ducale, è stato eletto dall’assise consiliare vice presidente del Consiglio delle Marche. Nel primo commento “a caldo” ha ricordato anche il settempedano Fabrizio Grandinetti.

Ecco le sue parole: “Per me si è trattato di un momento molto importante che ho vissuto con commozione. Ringrazio il presidente Francesco Acquaroli e i colleghi consiglieri per la fiducia rivolta alla mia persona e mi impegno fin da subito a svolgere questo delicato incarico istituzionale con serietà e dedizione. Un ringraziamento doveroso e sentito va al commissario regionale di Forza Italia, sen. Francesco Battistoni, che mi ha sempre sostenuto e ha fortemente creduto nella mia persona, e ai tanti che mi sono stati vicini nel percorso che mi ha portato a raggiungere questo risultato.

Per me si tratta di una sorta di ritorno al futuro. I primi passi in politica, infatti, li ho mossi come responsabile della segreteria dell’allora vice presidente del Consiglio regionale dott. Fabrizio Grandinetti cui vanno il mio ringraziamento e il mio affettuoso saluto. Un pensiero particolare lo rivolgo alle persone che vivono nelle zone del sisma e a tutte quelle che in questo momento storico soffrono per i motivi più diversi. Voglio, però, dedicare questa giornata così importante nel mio cammino politico a mio padre che purtroppo ho perso diversi anni fa e che ancora oggi ringrazio per tutti gli insegnamenti e i valori che mi ha trasmesso”.

“Gianluca è un gentiluomo e un galantuomo – ci ha detto Fabrizio Grandinetti – come fu quell’eccellente professionista del padre. Sono commosso e felice per il suo incarico”.