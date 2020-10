“Dona la spesa”: raccolti generi alimentari per famiglie e persone in difficoltà

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà, i volontari del gruppo comunale di Protezione civile sono stati impegnati nella campagna “Dona la spesa”, promossa da Coop Alleanza 3.0 all’ingresso del punto vendita di via Virgilio.

La campagna ha permesso di raccogliere, ancora una volta, generi di prima di necessità per persone e famiglie in difficoltà.

I clienti hanno scelto liberamente i prodotti da donare e li hanno consegnati ai volontari, i quali hanno raccolto così confezioni di olio, tonno, legumi, passata di pomodoro, farina, pasta, riso, zucchero, latte, biscotti ma anche alimenti per l’infanzia, come omogeneizzati, e prodotti per l’igiene della persona.

Secondo l’Istat sono ben 5 milioni le persone in Italia in condizioni di povertà assoluta. Numero, questo, che è in costante crescita anche a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. E proprio la sconfitta di fame e povertà sono i primi due obiettivi per lo sviluppo sostenibile posti dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030.

Le raccolte solidali si affiancano all’impegno quotidiano che, soprattutto attraverso la Caritas diocesana, l’Amministrazione comunale di San Severino mette in campo per chi si trova in situazioni di difficoltà.