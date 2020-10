Nozze di diamante e nozze d’oro alla Madonna dei Lumi

Doppia festa alla Madonna dei Lumi per l’anniversario di nozze di due coppie di sposi. Un grande giorno per loro e per i propri familiari.

Da un lato i coniugi Jolanda Borri e Giovanni Rocci hanno tagliato il traguardo dei 60 anni di matrimonio: pronunciarono il loro “sì” di fronte al Signore il 9 ottobre del 1960 nella chiesa di Corsciano.

Dall’altro lato Anna Padella e Mattia Ferrara hanno festeggiato il cinquantesimo anno di unione sponsale: le loro nozze vennero celebrate l’11 ottobre del 1970 nella chiesa dei Granali.

Due bellissime famiglie, due strade parallele di vita coniugale che si sono incrociate nella comunità parrocchiale, fino alla cerimonia di domenica scorsa al Santuario dei Lumi, dove parenti e amici li hanno raggiunti per un saluto e per ringraziare il Signore assieme al loro.

Nozze di diamante e nozze d’oro: esempi davvero “preziosi” per i nostri giovani!