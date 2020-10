Post sisma, una luce in fondo al tunnel: sarà demolita e ricostruita palazzina in via della Libertà

Buone notizie sul fronte della ricostruzione per otto famiglie di San Severino, che da quattro anni – purtroppo – non abitano più nella loro palazzina, fortemente lesionata dal sisma. Venerdì scorso, infatti, hanno ricevuto – tra i primi nel Comune settempedano – il Decreto per la demolizione e la successiva ricostruzione del fabbricato (in base all’Ordinanza 19/2017). L’edificio è quello in via della Libertà, al civico numero 34.

Dunque, nonostante i cavilli e le difficoltà normative, la speranza di rientrare a casa si fa ora più concreta. L’abbattimento del grande immobile è atteso per il mese di novembre, mentre il tempo di consegna dell’opera ricostruita è stimato in due anni. Per i lavori sono stati stanziati 2 milioni e 290 mila euro.

I proprietari dell’immobile, provati dall’estenuante attesa, ma finalmente speranzosi di vedere una luce in fondo al tunnel, ringraziano per l’attività svolta l’amministratrice del condominio – il geometra Simona Volponi – e tutti i tecnici che si sono adoperati per l’ottenimento del contributo.