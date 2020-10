Il “Cas” di agosto è in pagamento a 360 nuclei familiari

L’ufficio Servizi alla persona del Comune sta procedendo in questi giorni al pagamento del Cas (contributo autonoma sistemazione) di agosto. La misura è destinata alle famiglie e ai singoli cittadini la cui abitazione sia stata distrutta in tutto o in parte a seguito del terremoto del 2016.

Il pagamento interessa 360 nuclei familiari per un importo totale di 306.053 euro.

Per ricevere il Cas occorre essere in regola con le pratiche e, in particolare, con le nuove norme introdotte dall’Ordinanza n. 670 del Capo dipartimento della Protezione civile con cui sono stati ridefiniti i criteri per la concessione degli interventi a sostegno delle famiglie terremotate. Si ricorda agli interessati che è necessaria un’integrazione al modello già presentato per la richiesta o per il rinnovo del Cas in base alle Ordinanze precedenti.

Per informazioni ci si può rivolgere ai numeri di telefono 0733641304 – 641305 oppure inviare una email all’indirizzo coc.assistenzapopolazione@comune.sanseverinomarche.mc.it.

Intanto, un’abitazione torna agibile, dopo i lavori di ricostruzione, in viale Santa Margherità, nella frazione di Cesolo, permettendo così il rientro a casa di una famiglia. Per i lavori di riparazione del danno con rafforzamento localizzato l’Ufficio speciale per la Ricostruzione della Regione Marche ha concesso ai proprietari un contributo pubblico di 120 mila euro.

Inoltre, il sindaco Rosa Piermattei ha revocato l’Ordinanza con la quale aveva dichiarato non utilizzabile una casa singola in località Colleluce. Per la ricostruzione dell’immobile al proprietario è stato riconosciuto un contributo pubblico di 75 mila euro.