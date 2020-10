Cimitero di Cesolo: lavori di ampliamento a impresa laziale

Il Comune ha pubblicato un avviso relativo all’esito di gara per l’affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero di Cesolo. La procedura negoziata, svolta tramite la centrale unica di committenza dell’Unione montana di San Severino e alla quale sono state ammesse otto offerte, ha visto assegnare le opere all’impresa C.R. Costruzioni Srls di Minturno, in provincia di Latina, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di 152.325 euro (oltre l’Iva).

Per l’esecuzione dei lavori sono previsti 150 giorni dalla data del verbale di consegna.