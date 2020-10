Serralta, nozze di diamante per Marsilia ed Elio Carletti

Sposi da 60 anni! Ieri, domenica 11 ottobre, Elio Carletti e Marsilia Foglia hanno celebrato il loro bellissimo anniversario di matrimonio, circondati dall’amore delle figlie Maria, Gabriella e Catia e dalla gioia di vivere, e di sorridere, di uno stuolo di nipoti e pronipoti. Basti pensare che Marsilia ed Elio sono già diventati bisnonni per quattro volte!

La cerimonia religiosa, tenutasi nella chiesa del Torrone, a Serralta – frazione in cui la coppia si sposò nell’ormai lontano 1960 -, è stata un’emozione unica anche per i tanti amici della comunità parrocchiale, sempre molto coesa e presente nei momenti che contano. Un giorno di festa e di ringraziamento per il cammino compiuto insieme, l’uno accanto all’altra, in tanti anni di vita coniugale.

A Elio e Marsilia le felicitazioni dei familiari e del Settempedano.