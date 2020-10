Nuovo negozio d’abbigliamento in centro: è il Cozy Store

Un altro segnale di fiducia per il commercio a San Severino. Dopo il cambio di gestione, infatti, è stato inaugurato sabato, in via Dante Alighieri 2 (davanti ai giardini pubblici), il punto vendita Cozy Store, negozio di abbigliamento giovanile e casual che condensa le ultime tendenze per ragazzi e ragazze. A tagliare il nastro è stato il sindaco Rosa Piermattei, che si è voluta personalmente complimentare con chi gestisce l’attività – il giovane Giacomo Vignati – e che ha deciso di scommettere sul territorio in un momento non certo facile.