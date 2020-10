Defibrillatore in piazza, siamo fra i Comuni ‘cardioprotetti’

San Severino entra a far parte della schiera dei Comuni cardioprotetti d’Italia. Dopo l’adesione al progetto della Croce Rossa Italiana “Comuni sicuri per Comunità resilienti”, destinato a promuovere la tutela della salute nelle aree marchigiane duramente colpite dal terremoto 2016, è stata inaugurata in Piazza del Popolo, sotto il palazzo del Municipio, la prima colonnina Dae che, all’interno di una teca con allarme, contiene un defibrillatore semiautomatico di ultimissima generazione.

Protagonisti dell’iniziativa, svoltasi in occasione della Giornata mondiale del sorriso, sono stati tanti volontari del locale Comitato della Croce Rossa Italiana, guidati dalla presidente Elena Amici, i quali hanno seguito nel 2019 dei corsi per “Esecutore Blsd laico”. Assieme a loro c’erano pure i “colleghi” di Cingoli e Camerino.

Il defibrillatore è stato sistemato in piazza nel novembre del 2018, poi lo scorso anno sono stati effettuati i corsi per gli operatori del soccorso e per altri volontari della cosiddetta “società civile”. Non era mai stato ufficialmente consegnato alla Città. Ora però la sofisticata e moderna apparecchiatura è a disposizione della comunità. E ciò rappresenta un fatto importante, come hanno sottolineato il sindaco Rosa Piermattei, la responsabile dell’Ispettorato regionale delle Marche delle infermiere volontarie Cri, Carmen Gregoretti, il formatore della CRI, Maria Spada, e il responsabile dello staff della comunicazione per la formazione regionale, Emanuele Bajo, intervenuti alla cerimonia di consegna assieme ad Andrea De Blasi della Bmm Instruments, l’azienda che distribuisce questo modello di defibrillatori.

L’installazione di questa colonnina Dae in piazza, a San Severino, si è concretizzata grazie alla Croce Rossa Italiana delle Marche che ha presentato, subito dopo le scosse di terremoto, un’apposita richiesta all’unità “Sisma Centro Italia” della stessa CRI per undici Comuni dell’area del cratere sismico.

“Vorrei ringraziare il Comitato locale della Croce Rossa Italiana – ha detto il sindaco Rosa Piermattei – per la grande attenzione mostrata nei confronti della nostra comunità. Un grazie speciale va quindi a quanti, con il loro impegno, hanno permesso di dotare la nostra piazza di un utile strumento capace realmente di salvare vite umane. Speriamo di poter riprendere presto l’attività di sensibilizzazione nei confronti della popolazione, una volta che l’attuale emergenza sanitaria sarà terminata. Con i volontari e i formatori della CRI di San Severino torneremo nelle scuole, nelle palestre, nelle piscine e nelle sedi di alcune associazioni cittadine per fare soprattutto prevenzione”.