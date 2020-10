Bike Zone e Comune accolgono con successo il Marche Trail

Un punto di ristoro, con i prodotti tipici del territorio, e il “tocco di gomito” di alcuni appassionati bikers settempedani dell’associazione Bike Zone.

Così la San Severino ha salutato il passaggio, in Piazza del Popolo, dell’edizione 2020 di Marche Trail. All’evento hanno preso parte anche il sindaco Rosa Piermattei e l’assessore comunale al Turismo, Jacopo Orlandani, assieme al presidente di Bike Zone, Valerio Vissani.

Davanti al municipio è stato allestito uno stand con i prodotti di Fattoria Fucili, dell’azienda agricola Cinzia Anibaldi, della Lavorcarni, del salumificio Ciccarelli e dell’azienda Di Pietrantonio. Il transito dei bikers, partiti da Numana e diretti a Cupramarittima, è avvenuto venerdì scorso nel tardo pomeriggio.

Il “Marche Trail” è una corsa lenta, da compiere in compagnia, per godere delle bellezze del territorio. Quest’anno la “tappa-ristoro” settempedana ha portato i partecipanti nella faggeta di Canfaito e ad Elcito, poi lungo un bel tratto dell’antica via Lauretana.