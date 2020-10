Omaggio a Remo Scuriatti: ripulita la tomba al cimitero

A 120 anni dalla nascita, dopo aver deciso di dedicargli una straordinaria mostra che resterà aperta fino alla fine di febbraio del nuovo anno, il Comune ha deciso di intervenire in memoria di Remo Scuriatti anche sul suo luogo di sepoltura all’interno del cimitero monumentale di San Michele.

La tomba, infatti, è stata ripulita per rendergli omaggio fino in fondo, dal momento che è stato un importante testimone locale del secolo scorso, capace di trattare in maniera unica tematiche emotivamente “forti”. A lui, come noto, si devono opere di valore – nelle quali ha saputo esaltare profondamente la bellezza del paesaggio marchigiano – e lavori informali, sempre di grande fascino, in cui attraverso un’indiscussa poesia “visiva” Scuriatti permette di viaggiare con la fantasia nelle infinite distese della volta celeste.

L’importante mostra dedicata all’artista si snoda attraverso un percorso espositivo che interessa tre sedi: il palazzo della Ragione Sommaria, che ospita la sezione dedicata alla fotografia e alla prima stagione pittorica; la chiesa della Misericordia, che apre la visita alle opere sul paesaggio marchigiano e alla serie della Galattiche; e la pinacoteca comunale, dove trova spazio una mostra nella mostra che ricorda la “cerchia” di artisti che furono molto vicini al protagonista dell’evento culturale.

“Remo Scuriatti, fotografo e pittore” è visitabile nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.30 alle 13. Il venerdì pomeriggio apertura su prenotazione. Poi nelle giornate di sabato, domenica e festivi porte aperte dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 19. Il lunedì, eccetto i festivi, giorno di chiusura.