Il ritorno del virus: pure San Severino non è più Covid free

Sono 1.145 le persone alla data di oggi positive al Covid nelle Marche: 40 ricoverate negli ospedali, 1.105 in isolamento domiciliare. L’aggiornamento del Servizio Sanità della Regione Marche indica che non ci sono stati decessi correlati al coronavirus nelle ultime 24 ore. Tra i ricoverati ci sono tre degenti in terapia intensiva: due ad Ancona, uno a San Benedetto, dove c’è anche una persona in semi intensiva. Gli altri 36 sono così distribuiti: 11 nell’ospedale di Torrette di Ancona,5 a Marche Nord, 20 a Fermo. Dieci gli ospiti delle strutture territoriali (la Rsa di Campofilone). Sono 3.825 le persone in quarantena per contatti con i positivi: 415 con sintomi, 98 operatori sanitari. I dimessi/guariti salgono a 6.262.

Rispetto a ieri (giovedì) le persone in quarantena sono 260 in più, di cui 132 nella provincia di Macerata. Il territorio maceratese, complessivamente, ha in quarantena 765 persone. Non abbiamo il dato ufficiale disaggregato per singoli Comuni, ma sono almeno due i casi positivi riscontrati a San Severino nell’ultimo periodo, mentre una ventina sarebbero le persone in isolamento domiciliare. La situazione è in continuo aggiornamento.