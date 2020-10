Il giovane portiere Filippo Simonetti approda in Eccellenza

Filippo Simonetti, giovane portiere di San Severino, ha compiuto un bel salto. E’ approdato infatti in Eccellenza, il massimo campionato di calcio a livello regionale. Nella stagione appena iniziata veste la maglia n. 12 della San Marco Servigliano Lorese, allenata da mister Daniele Marinelli.

Un’occasione importante per il promettente calciatore settempedano che lo scorso anno militava in Seconda categoria con la Sefrense. Sul palcoscenico dell’Eccellenza può maturare, fare esperienza e mettersi anche in evidenza per le sue doti tecniche e qualità umane. Filippo, oltre a essere un bravo ragazzo, ha anche la “stoffa” da portiere cucita addosso, visto che pure suo padre Massimo è stato, in gioventù, un valente estremo difensore.

Per la cronaca il San Marco Servigliano – che finora ha ottenuto una vittoria e una sconfitta – è atteso, in questo week end, dalla trasferta forse più difficile del torneo, quella in casa dell’ambiziosa Anconitana. Un match stimolante e molto atteso.