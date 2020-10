Antonio Miconi, una mostra a 20 anni dalla sua scomparsa

A vent’anni dalla scomparsa di Antonio Miconi la famiglia ha allestito una mostra di pittura con i suoi lavori. “Un modo per continuare ad amarlo apprezzando ciò che gli piaceva tanto fare”, dicono i familiari. Le esposizione delle opere – una trentina – sarà inaugurata venerdì 9 ottobre, alle ore 18, nei locali in via Eustachio 3. Poi resterà aperta al pubblico tutti i giorni, dalle ore 17.30, fino al prossimo sabato 17 ottobre.