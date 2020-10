L’inviato della Rai Valerio Scarponi positivo al coronavirus

C’è un caso di positività a “Oggi è un altro giorno”, la trasmissione di Serena Bortone: l’inviato Valerio Scarponi è risultato positivo al tampone per il coronavirus. L’annuncio è arrivato dalle Stories Instagram del diretto interessato.

Ecco le sue parole: “Avrei preferito raccontarvi qualcos’altro ma purtroppo dopo qualche giorno di febbre alta e altri sintomi ho scoperto di essere positivo al coronavirus. Ho passato le ultime ore per avvisare tutte le persone che ho incontrato negli ultimi giorni. La febbre per fortuna si è abbassata, ma ho ancora qualche malessere generale: mi aspettano 14 giorni di quarantena. Nonostante io abbia usato i dispositivi di protezione, gel, distanze, alla fine è toccato anche a me. Incrociate le dita per me”.

Valerio vive stabilmente a Roma, non è rientrato a San Severino negli ultimi giorni né di recente è entrato a contatto con i propri familiari.

Martedì 29 settembre, in uno degli ultimi collegamenti, è stato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, per intervistare un commerciante 86enne. Da ricordare che il Comune bergamasco era stato uno dei più colpiti durante la pandemia. Qualche giorno dopo quell’intervista, sabato scorso per la precisione, sono cominciati i primi sintomi fino al tampone risultato positivo.