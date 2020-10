Aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico dell’Uteam

Si avvicina l’apertura del nuovo anno accademico 2020-2021 per l’Università della terza età dell’alto maceratese, associazione di promozione sociale riconosciuta dalla Legge regionale 383 del 2000, che persegue le finalità di informare, formare, fare prevenzione, promuovere la ricerca, aprirsi al sociale e al territorio.

La Direzione sta lavorando al programma delle proposte culturali che tengono conto di vari ambiti disciplinari: Cultura generale, Lingue, Attività motorie e psicomotorie.

Come noto, l’Uteam – con le sue attività – propone uno scambio del sapere, in cui le nozioni si mescolano alle esperienze personali e la cultura si fa strumento per la vita.

Recentemente l’Università ha organizzato una piacevole passeggiata naturalistica, con la guida Andrea Ionna, in mezzo al meraviglioso paesaggio dell’Abbadia di Fiastra. L’uscita alle cascate perdute di Sarnano, invece, prevista per domenica 27 settembre, non si è potuta tenere a causa del maltempo.

La passeggiata all’Abbadia di Fiastra (foto di Milena Ranieri)



Vista la situazione Covid-19, quest’anno dovrà essere osservato un protocollo specifico, durante le ore di attività didattica svolta sia nella sede di via Salimbeni (dove è stato installato e attivato anche un termoscanner), sia nelle palestre e nel Centro sportivo del BluGallery.

Il termoscanner posto all’ingresso della sede di via Salimbeni



Le iscrizioni sono aperte presso la segreteria di San Severino, in via Salimbeni 6, nel seguente orario: mattino ore 9.30 – 12 (lunedì, mercoledì e venerdì); pomeriggio ore 16 – 18.30 (dal lunedì al venerdì).

f.l.