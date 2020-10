Post sisma: Taccoli e rione Mazzini, a casa altre famiglie

Il sindaco Rosa Piermattei ha firmato la revoca di due Ordinanze con le quali, a seguito delle scosse di terremoto del 2016, aveva dichiarato non utilizzabili due edifici di via Francesco Petrarca e di via del Ponte vecchio.

Le strutture, interessate da lavori di riparazione del danno sismico con rafforzamento localizzato, ospitano 4 famiglie e uno studio dentistico, nel caso del condominio di via Petrarca, e una singola abitazione nel caso del secondo immobile.

Per la ricostruzione del primo edificio l’Usr della Regione Marche ha riconosciuto ai proprietari un finanziamento di 230 mila euro, per il secondo è stato riconosciuto un finanziamento di 35 mila euro.

Anche un’altra famiglia settempedana, residente in una singola abitazione in località Taccoli, fa rientro a casa dopo le scosse di terremoto del 2016. Il sindaco infatti ha firmato la revoca dell’Ordinanza di inagibilità a seguito dei lavori di riparazione del danno finanziati dall’Usr con un importo di 90 mila euro.