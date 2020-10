Vandali al Tennis Club: rovinato il manto dei nuovi campi

Vandali in azione, nella notte tra sabato e domenica scorsa, nell’impianto del Tennis Club in via Campo fiera. Ignoti sono penetrati all’interno della struttura e, utilizzando probabilmente un paletto in ferro usato per sostenere una rete di recinzione, hanno danneggiato in più punti la nuova pavimentazione che è stata inaugurata a settembre dello scorso anno.

Il tappeto colorato, realizzato in resina acrilica, è stato poggiato come ultimo strato del nuovo terreno di gioco, costato complessivamente più di 80 mila euro. “Sono sconsolata per quanto accaduto, danneggiare la cosa pubblica significa danneggiare sé stessi, ma questo purtroppo alcuni giovani ancora fanno fatica a capirlo – sottolinea il sindaco Rosa Piermattei -. Abbiamo inaugurato la nuova pavimentazione appena un anno fa e l’impianto viene utilizzato quotidianamente da tante persone per praticare sport e starsene sereni all’aria aperta. Si tratta di un grave danno per la comunità che va ad aggiungersi alle solite bravate di gioventù di cui, purtroppo, dobbiamo troppo spesso fare i conti. E questo non è giusto. Mi auguro che siano presto identificati i responsabili. Mi piacerebbe incontrarli non per colpevolizzarli ma per responsabilizzarli. E mi piacerebbe che siano loro a farsi avanti, magari chiedendo scusa, e recuperando quel che hanno fatto impegnandosi in lavori che siano socialmente utili alla nostra comunità”.

Del fatto sono stati interessati anche i Carabinieri della locale stazione che hanno subito avviato le indagini svolgendo un sopralluogo insieme ai gestori dell’impianto, i quali hanno sporto denuncia contro ignori, e all’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni. Interessato pure l’assessore alla Sicurezza, Jacopo Orlandani. Ora si spera nell’aiuto delle telecamere di videosorveglianza della zona.