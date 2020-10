Ambiente e sviluppo: bus a idrogeno nel futuro di Contram

Di fronte a una vasta platea di giovani studenti delle scuole superiori, si è svolta la manifestazione “Trasporti, università, turismo: il nostro territorio sostenibile” organizzata dalla Contram Spa in collaborazione con l’università di Camerino nell’ambito del Festival dello sviluppo sostenibile. L’iniziativa si è svolta nella sede Contram a Camerino, dove per il Comune di San Severino è intervenuto Sandro Granata, presidente del Consiglio comunale. In apertura il presidente dell’azienda di trasporti, Stefano Belardinelli, ha illustrato quanto stia facendo Contram per la sostenibilità ambientale: ai primi autobus a metano si è passati a quelli elettrici e in futuro si potrebbe addirittura arrivare ad avere autobus a idrogeno. Belardinelli ha sottolineato come i pannelli fotovoltaici utilizzati per la produzione di energia elettrica permettano alla Contram di avere un minore impatto ambientale e garantiscano anche la ricarica dei mezzi elettrici: autobus, auto e biciclette utilizzate da Contram per i propri servizi. In relazione alle biciclette elettriche il presidente Belardinelli ha precisato che, dopo aver sperimentato internamente a Contram, limitatamente a Camerino, un sistema di e-bike sharing alcuni Comuni soci, in particolare Pieve Torina e Sefro, nel corso dell’estate 2020, hanno dato il via al proprio sistema di e-bike sharing: Pieve Torina utilizzando il sistema del noleggio classico e Sefro mettendo in funzione una ciclostazione simile a quella presente nella sede Contram, la quale, nel mese di agosto, ha fatto registrare quasi mille utilizzi. Uno sguardo al futuro con gli shuttle a guida autonoma e con mezzi avveniristici, sui quali Contram sta già lavorando.

L’ingegner Stelvio Calafiore, presidente di Istambiente srl, spin off di Unicam, ha mostrato ai giovani studenti le principali caratteristiche delle vetture elettriche con particolare riferimento ai monopattini elettrici che, di recente, stanno prendendo sempre più piede tra i giovani e ha sottolineato aspetti che riguardano la sicurezza stradale.

Da parte sua, il Dirigente alla progettazione di Contram, Alessandro Campanelli, ha intrattenuto la platea illustrando ai ragazzi tutte le nuove tecnologie messe a punto sugli autobus per l’utenza, non ultima la funzionalità dell’App Contram, sviluppata anche a seguito delle norme per contrastare il Covid-19, che mostra se l’autobus che si sta aspettando è pieno, ma evidenzia anche l’effettivo orario di arrivo e altre utili informazioni.

Il rettore di Unicam, Claudio Pettinari, ha spiegato invece ai ragazzi l’importanza della ricerca per lo sviluppo della conoscenza e delle attività umane. E assieme al professor Corrado Di Nicola, allestendo un piccolo laboratorio, ha spiegato ai ragazzi alcune attività in materia di energie alternative e rinnovabili mostrando il possibile utilizzo di gas, come ad esempio l’idrogeno, come carburante. Il rettore ha poi sottolineato come un corretto uso di queste sostanze in futuro potrà impedire interventi pesanti a causa dei quali la nostra libertà potrebbe essere limitata.

Ha chiuso la mattinata uno spettacolo di bike trial che ha divertito molto tutto il pubblico presente.