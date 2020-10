Settempeda, test a Chiesanuova: arriva il primo ‘ko’

Terzo allenamento per la Settempeda, il primo dei tre previsti in una settimana (gli altri due saranno con Aurora Treia mercoledì e con Fiuminata sabato), ancora contro un avversario di categoria superiore come il Chiesanuova. Test che termina con il primo ko del precampionato per i biancorossi che vengono superati per 3-1. Risultato che matura nella ripresa in cui la squadra di Ruggeri è apparsa meno brillante e convincente rispetto alla prima frazione dove si sono viste belle trame e una prestazione positiva.

La cronaca

Settempeda che affronta una rivale di Promozione, il quotato Chiesanuova, per il terzo test a tutto campo di questa fase dedicata alla preparazione atletica e alle prove tattiche. Esperimenti che proseguono per mister Ruggeri con formazione ancora diversa dalle precedenti visto anche il perdurare delle assenze, sicuramente importanti. Neanche il tempo per le due squadre di posizionarsi in campo che il punteggio cambia. A portarsi in vantaggio è il Chiesanuova che coglie di sorpresa e impreparata la retroguardia biancorossa che sulla parte destra si fa infilare da Mongiello che serve in mezzo Zualdua bravo a controllare e ad infilare rasoterra l’angolino basso alla destra di Caracci. 1-0. Gol subito a freddo che, però, non abbatte la Settempeda ma, anzi, la sveglia e infatti gli ospiti iniziano a macinare gioco. Al 7’ Rocci è travolgente nello scatto lungo la fascia destra con traversone basso finale che attraversa l’area passando davanti alla porta senza trovare però un compagno pronto all’intervento. Al 10’ Zualdua ci riprova, questa volta dalla distanza. Destro centrale che Caracci controlla con sicurezza. Al 16’ gran bella azione manovrata della Settempeda che vede coinvolti molti giocatori con cross finale di Rocci da destra sul quale si avventa Marasca che calcia di prima intenzione con pallone, sporcato da un difensore, che va sul fondo di poco. Al 26’ arriva il meritato pari biancorosso. Corner da destra battuto da Montanari che sceglie una traiettoria rasoterra che raggiunge in area capitan Borioni che anticipa il difensore e con una girata morbida e precisa con l’interno destro mette sotto l’incrocio alla sinistra di Carnevali. 1-1. Palla al centro e si riparte con il Chiesanuova pericoloso con Mongiello che si ritrova la sfera sui piedi dopo un rimpallo e va al tiro di sinistro. Rasoterra diretto verso l’angolo basso alla destra di Caracci bravo a tuffarsi per deviare in angolo. Dopo l’intervallo si vedono tre cambi per parte e la sfida resta interessante ed equilibrata, anche se i locali ripartono meglio con più piglio e attenzione. Dopo due minuti Zualdua si presenta tutto solo davanti a Palazzetti bravo a ribattere il rasoterra del numero nove. Al minuto 11 lancio lungo che arriva in area biancorossa con Palazzetti che manca l’intervento in uscita favorendo il centravanti che manda un rasoterra verso la porta vuota, ma sulla linea c’è Latini che allontana. Dopo il quarto d’ora formazioni in pratica stravolte dalle sostituzioni e i giovani del Chiesanuova si mettono in mostra. Uno di questi è Cappelletti che per due volte manca la deviazione decisiva, ma al 20’ non sbaglia. Bonifazi scende a destra, arriva sul fondo da dove trova il compagno che da pochi passi infila di sinistro. 2-1. Settempeda meno ficcante in attacco, meno compatta e poco attenta dietro tanto che alla mezzora subisce un altro gol(in precedenza annullato il tris ai locali per fuorigioco). Batti e ribatti nei sedici metri biancorossi e tocco finale di Compagnucci che mette a fil di palo malgrado il tentativo, vano, di Palazzetti. 3-1. Nel finale succede ben poco, a parte una buona azione della Settempeda sulla sinistra ideata della coppia Dedja/Farroni con quest’ultimo che dal fondo cerca un cross verso il centro fermato in tuffo dal portiere.

Il tabellino

CHIESANUOVA – SETTEMPEDA 3-1

MARCATORI: 12′ Zualdua, 26’ Borioni, 65’ Cappelletti, 75’ Compagnucci

CHIESANUOVA: Carnevali (46’ Basili, 70’ Fiorani), Cjerbia (57’ Vagni), Pierantonelli (46’ Ortolani), Tanoni (75’ Sacchi), Canavessio (57’ Rango), Rossi (Aringoli), Pasqui (46’ Mongiello A.), Campana (70’ Compagnucci), Zualdua (57’ Cappelletti), Mongiello C. (46’ Rapaccini), Bonifazi (75’ Pierantoni). All. Travaglini.

SETTEMPEDA PT: Caracci, Botta, Montanari, Farroni, Latini, Forresi, Rocci, Broglia, Borioni, Minnucci, Marasca.

SETTEMPEDA ST: Palazzetti, Botta, Foresi (57’ Vicomandi), Rossi, Latini, Galuppa, Montanari, Dedja, Borioni, Minnucci (50’ Selita), Marasca (63’ Farroni). All. Ruggeri.

Roberto Pellegrino