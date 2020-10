Municipio rosa per la Campagna Airc contro tumore al seno

La Città di San Severino ha aderito anche quest’anno alla Campagna Nastro rosa 2020 dell’Airc per la diffusione della cultura della prevenzione e della lotta al carcinoma mammario. La facciata del palazzo comunale si è tinta di rosa come il colore della campagna della Fondazione per la ricerca sul cancro. È in questo modo che l’Amministrazione comunale – a nome dell’intera comunità locale – ha voluto manifestare vicinanza alle donne colpite dal tumore al seno e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca oncologica.

Nel 2019 i nuovi casi di carcinomi della mammella stimati in Italia sono stati 53.200. La sopravvivenza a 5 anni delle donne con tumore alla mammella è pari all’87%. Quest’anno le campagne di prevenzione contro i tumori, e quindi anche questa, sono più importanti degli altri anni. A causa della pandemia sono stati rinviati molti controlli, con il mese di ottobre è scattata l’ora dello screening al seno.