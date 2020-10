Istituto Bambin Gesù in lutto: si è spenta suor Celina Santoni

E’ stata la professoressa di Arte per centinaia di giovani studentesse che oggi sono diventate insegnanti e trasmettono ancora ai loro alunni tanti piccoli “segreti” appresi proprio da lei. Suor Celina si è spenta ieri a 95 anni, ma resterà per sempre una figura “storica” dell’Istituto “Bambin Gesù”.

Al secolo Ermelinda Santoni, era nata a San Severino il 6 marzo del 1925 e in giovane età era entrata nella Congregazione delle Suore del Bambin Gesù, dopo una felicissima e indimenticabile esperienza di vita giovanile nell’Oratorio Maria Immacolata della stessa Congregazione.

Suor Celina sposò la professione religiosa il 7 novembre 1951 e, quindi, per ben 69 anni ha dedicato completamente al Signore la sua vita, dedicandosi alla preghiera e all’insegnamento di disegno e storia dell’arte. E’ vissuta sempre nella comunità delle suore del Bambin Gesù al Castello al monte, riuscendo a entusiasmare i suoi studenti del “Magistrale” e del “Liceo”, tanto che oggi sono in molti a dare testimonianza di affetto e riconoscenza nei suoi confronti.

Creativa e fervorosa, suor Celina ha animato anche – per tanti anni – la parrocchia della Pieve, preparando con zelo i bambini alla Prima comunione. E a tutti loro rimarranno in mente la sua dolcezza, la sua calma e quella mano gentile da cui nascevano opere che aprivano i cuori.