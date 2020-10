Triathlon, Jacopo Cialoni: “Ho iniziato per una sfida con me stesso”

Triathlon, parte seconda. Nella recente intervista a Silvia Francucci, giovane settempedana che, insegnante di professione, pratica per passione questa disciplina sportiva, abbiamo scoperto che pure un altro atleta di San Severino si sta avvicinando al triathlon con un crescente impegno agonistico. Parliamo di Jacopo Cialoni, il quale si cimenta in questo campo ormai da tre anni.

“Mi sono avvicinato alla disciplina del triathlon per una sfida con me stesso – racconta – ed è stato mio zio Antonio Cialoni, ex triatleta, a invitarmi a partecipare a uno sprint. Da lì è iniziata la mia avventura. Oggi sono iscritto con la società Triathlon Mob Civitanova, la cui presidente è Paola Ciccarelli. Partecipo a gare come sprint e olimpici: lo scorso anno ho fatto il mio primo 70.3 e per l’anno prossimo ho in programma di affrontare il mio primo Ironman in Svizzera”.

Dunque, uno Jacopo Cialoni fortemente motivato e desideroso di migliorarsi in questa specialità che unisce tre sport: nuoto, corsa e bici.

A San Severino, come noto, abbiamo un grande esperto di triathlon come Alberto Cambio, capace di imporsi sulla scena nazionale e internazionale grazie a straordinarie performance.