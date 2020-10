La “Contram” aderisce al Festival dello sviluppo sostenibile

Contram Spa, per il secondo anno consecutivo, aderisce al Festival dello sviluppo sostenibile che, giunto alla quarta edizione, si tiene in questi giorni (fino all’8 ottobre). Organizzato da “Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile”, il Festival è “la più grande iniziativa nazionale per sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 dell’Onu e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile”.

L’iniziativa, quest’anno promossa in collaborazione con l’Università di Camerino e altre Istituzioni locali, si inserisce nell’ambito del “Goal 11 Città e comunità sostenibili” per rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili al fine di “fornire l’accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili, e convenienti per tutti, migliorare la sicurezza stradale, in particolare ampliando i mezzi pubblici, con particolare attenzione alle esigenze di chi è in situazioni vulnerabili, alle donne, ai bambini, alle persone con disabilità e agli anziani”.

L’appuntamento di Contram Spa è per sabato 3 ottobre, quando – nella cornice del Sottocorte Village, a Camerino – una platea di giovani delle scuole superiori saranno partecipi di un dibattito sui temi delle energie rinnovabili, delle nuove tecnologie e di uno sviluppo sostenibile applicato al settore della mobilità e del trasporto.

All’evento interverranno come relatori, oltre al presidente dell’Azienda, Stefano Belardinelli, anche il rettore di Unicam, Claudio Pettinari, il presidente di Istambiente srl (Spin off di Unicam), Stelvio Calafiore, e il dirigente della stessa Contram, Alessandro Campanelli.

Sarà, inoltre, presente il professor Corrado Di Nicola che mostrerà ai ragazzi presenti alcune attività e performance scientifiche. Chiuderà la mattina un’esibizione di bike trial.