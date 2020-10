Fondazione Claudi: pure Walter Ricciardi al “Piccolo Festival dell’essenziale”

La Fondazione Claudi di Serrapetrona organizza l’ottava edizione del “Piccolo Festival dell’essenziale”. La rassegna si svolge sabato 3 e domenica 4 ottobre a Roma presso la Domus Australia, in via Cernaia, e avrà ospiti importanti a cominciare dal presidente nazionale dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo, e dal professor Walter Ricciardi, medico e consulente del Ministero della Salute per l’emergenza sanitaria scaturita dal pericolo Covid.

In particolare, nella giornata di sabato (ore 11.30), dopo il saluto del professor Massimo Ciambotti, presidente della Fondazione Claudi, introdurrà i lavori il poeta Davide Rondoni con “La poesia dell’amicizia”; poi gli interventi di Sergio Belardinelli, docente universitario a Bologna, dei magistrati Alfredo Mantovano e Francesco Cortesi, dell’architetto Antonio Romano e del poeta e saggista Nicola Bultrini. Quindi, alle 16.30, il presidente dell’Istituto di statistica, Gian Carlo Blangiardo, interverrà con una relazione dal titolo “Stiamo bruciando i talenti di vent’anni?”. Chiuderà la prima giornata un forum con poeti, narratori, giornalisti e cine-visionari.

Successivamente (ore 21.30) il Festival avrà un’appendice nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, dove porterà il suo saluto il Capo di Gabinetto del Ministero dei Beni culturali, Lorenzo Casini. Sarà un momento dedicato all’arte e alla musica, con la partecipazione del Maestro scultore Ernesto Lamagna, del cantante, musicista e compositore Raffaello Simeoni, del direttore dell’Ufficio per la cultura e l’università del Vicariato di Roma, Andrea Lonardo, del gruppo “The Ateliers” con la traduttrice Lis, Valeria Spagnuolo.

La seconda giornata – quella di domenica 4 ottobre – sarà aperta alle ore 11 dal tema della salute e il professor Walter Ricciardi, Ordinario di Igiene e medicina preventiva, parlerà de “L’epoca sanitaria”; al suo fianco anche il professor Giancarlo Cesana dell’università di Milano. Seguirà un focus su comunità ed educazione con Giampaolo Gualaccini (consigliere non profit del Cnel), Cesare Moreno (presidente maestri di strada Onlus di Napoli) e Antonio Romano (presidente dell’Istituto Sacro Cuore di Napoli). Infine, la storica dell’arte della Fondazione Pedretti, Sara Taglialagamba, chiuderà i lavori con una relazione su “L’estro dell’artista come servizio alla comunità”. E poi brindisi in musica con “The Ateliers”.

Durante il rassegna sono previsti interventi artistici di Marco Rossi (fotografo) e Alessandro La Motta (pittore e scultore). La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotare per il rispetto delle normative anti-Covid usando l’indirizzo email piccolofestivalessenziale@gmail.com (specificando giorno e fascia oraria).