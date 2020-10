Comune: invariata la Tari, ma per casi specifici viene ridotta

L’ufficio Tributi del Comune comunica che per l’anno 2020 sono state confermate le tariffe Tari dell’anno 2019 e che, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state riconosciute le seguenti riduzioni:

1) per le utenze non domestiche colpite dalla sospensione obbligatoria dell’attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati a seguito dell’emergenza epidemiologica è prevista la riduzione della Tari proporzionata all’effettivo periodo di chiusura;

2) per le utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato, per l’anno 2020 è prevista la riduzione della tariffaria nella misura del 20%.

La riduzione sarà applicata d’ufficio per i nuclei familiari che già beneficiano per l’anno in corso del bonus sociale per disagio economico, i restanti nuclei potranno presentare l’allegata istanza di riduzione se in possesso dei seguenti requisiti:

a) Isee fino a 8.265 euro;

b) Isee fino a 9.360 euro se titolare di Reddito di cittadinanza;

c) Isee fino a 20.000 euro per le famiglie numerose (almeno 4 figli a carico).

Le richieste di riduzione, debitamente sottoscritte e complete degli allegati che sono richiesti, dovranno essere presentate al Comune di San Severino Marche, Ufficio Tributi, mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’Ente; oppure per posta ordinaria; ovvero per e-mail all’indirizzo protocollo@comune.sanseverinomarche.mc.it o anche tramite Pec: protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it

Per ulteriori informazioni, per i moduli di richiesta, per consultare le tabelle Arera e i codici Ateco si può visitare il link https://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/avvisi-cms/avviso-per-la-riduzione-della-tassa-sui-rifiuti-tari-anno-2020-a-seguito-emergenza-covid-19/.

Inoltre è possibile rivolgersi all’ufficio Tributi, dalle ore 10 alle ore 13, oppure ai seguenti numeri di telefono: 0733.641221 – 222 – 223.