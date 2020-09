3^ Categoria: Serralta inizia la preparazione al “Palazzesi”

Attesa finita anche per il Serralta che può tornare in campo e riprendere l’attività. Primo giorno di lavoro per il gruppo gialloblù che inizia la preparazione in casa propria, ovvero al campo sportivo “Palazzesi”, impianto della frazione settempedana che ospiterà la squadra per la prima settimana di allenamenti. Sono 25 i convocati che apriranno la nuova stagione che vedrà il Serralta ancora in Terza Categoria, campionato che ha presentato i gironi. I gialloblù sono stati confermati nel gruppo E (14 formazioni).

Serralta in gran parte rimasto invariato, anche se non mancano i volti nuovi che renderanno il gruppo ancor più giovane e senz’altro competitivo. Questa è anche l’opinione di Giammichele Francescangeli, riconfermato in panchina dove siederà per il secondo anno di fila: “Credo che la rosa sia molto valida e migliorata rispetto all’anno scorso. Vedo delle potenzialità e dei valori importanti in molti giocatori. Abbiamo ringiovanito di parecchio la squadra e i ragazzi sono praticamente tutti di San Severino. Ritengo sia un aspetto importante per consolidare a dar seguito al progetto che sta a cuore alla società. Potremmo fare una bella stagione e guardare ad obiettivi importanti come potrebbe essere la zona play off”.

Il mister gialloblù è pronto ad iniziare: “Siamo contenti di ripartire dopo questo lungo stop e lo faremo con voglia e impegno per preparare un nuovo campionato. Inizieremo a lavorare a Serralta e i primi giorni serviranno a verificare la condizione di tutti ed a conoscere i nuovi”.

Sul girone appena uscito il tecnico gialloblù dice: “Sulla carta è equilibrato e credo possa essere combattuto come lo è stato in passato. Non mancano le novità, dato che avremo ben sei avversarie nuove e dunque da scoprire. Per le altre posso dire che le conosciamo bene e fra di loro indicherei Pievebovigliana e Treiese fra quelle più accreditate per fare un torneo di vertice”.

Roberto Pellegrino