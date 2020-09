Ritiro delle pensioni alle Poste: anche per ottobre si va in ordine alfabetico

Poste Italiane comunicano che le pensioni del mese di ottobre vengono erogate in anticipo e in base a un calendario che segue l’ordine alfabetico. Venerdì 25 e sabato 26 settembre hanno cominciato a ritirare la loro pensione coloro che hanno il cognome che inizia per A, B, C e D. Lunedì 28 settembre è la volta di chi rientra nella fascia delle lettere E – K, mentre martedì 29 settembre toccherà a chi appartiene al gruppo L – O. Infine, mercoledì 30 settembre si andrà dalla P alla R e giovedì 1 ottobre si concluderà la procedura con le lettere che vanno dalla S alla Z.

“Le nuove modalità di pagamento delle pensioni hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l’obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane”, si legge in una nota dell’Azienda. “Pertanto, ciascuno è invitato ad indossare la mascherina protettiva, ad entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti, a tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico”.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.