Settempeda, fra un mese l’inizio del campionato: biancorossi nel girone D

E’ arrivata l’ufficialità: il campionato prenderà il via nel week end del 24 e 25 ottobre. Bisognerà, dunque, attendere un mese prima di rivedere le squadre in un match ufficiale, ma l’importante è che si sia finalmente deciso di ricominciare. La tanto attesa notizia è giunta e si spera possa essere un primo passo verso la normalità. Per la Settempeda potrà così iniziare la seconda annata in Prima Categoria dopo aver concluso al terzo posto il torneo di esordio, chiusosi in anticipo a causa della pandemia. Sarà ovviamente una stagione anomala e non solo per il Covid, ma anche sotto l’aspetto calcistico. Cambiano i gironi, da 4 a 5, la loro composizione e il numero delle squadre (13 e non più 16, quindi meno partite da disputare). I biancorossi sono stati inseriti nel girone D (lasciano quello C) dove troveranno vecchie conoscenze e avversarie inedite. Oltre alle vecchie conoscenze dello scorso anno, fra cui menzioniamo le quotate Casette Verdini e Pollenza, ci sono le new entry, in qualità di matricole, Elfa Tolentino e Appignanese, mentre saranno tutte da scoprire Piane di Montegiorgio, Caldarola (società nata dalla fusione di tre Club) e Rapagnano, anche se in questo caso ci sono due precedenti (uno in Coppa Marche, vinto, e l’altro nello spareggio, finito male, sul neutro di Osimo nel 2018). Saltano, invece, tutti i derby con le formazioni dell’alto maceratese (Camerino, Castelraimondo, Fabiani Matelica, Fiuminata e Pioraco giocheranno nel girone C) e ciò sarà un vero peccato, dato che gli appassionati non potranno vivere sfide attese e particolarmente sentite e che di solito richiamavano una gran bella cornice di pubblico. Confermati, infine, play off e play out(con modalità ancora da definire). Scelta quest’ultima che soddisfa tutti gli addetti ai lavori che vedono così scongiurata la “voce” emersa nei giorni scorsi su di una loro possibile cancellazione. L’attesa ora si sposta sulla stesura dei calendari definitivi, primo atto di calcio giocato della nuova stagione dato che la Coppa Marche, tradizionale appuntamento agonistico di apertura, quest’anno non verrà disputata.

Roberto Pellegrino