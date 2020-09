Il ricordo di Maria Vittoria Lupidi: una vita per la famiglia

A distanza di poco più di un anno dalla scomparsa del marito, l’avvocato Pacifico Servili, cui era profondamente legata, si è spenta la signora Maria Vittoria Lupidi. Oggi, 23 settembre, è trascorso un mese dal giorno in cui è venuta a mancare all’affetto delle figlie Diletta Maria, Antonella e Claudia, ai loro familiari e al fratello Giuliano. Aveva 78 anni, era originaria di Macerata, ma ormai da cinquant’anni era settempedana a tutti gli effetti. Si era trasferita, infatti, a San Severino dopo il matrimonio, celebrato nel 1970.

Vogliamo ricordarla non solo per il suo impegno in parrocchia, prima come educatrice a Macerata e poi come catechista a San Severino, ma anche per essere stata una donna premurosa e generosa nei riguardi della sua famiglia, cui ha dedicato la propria vita.

Aveva studiato dalle leggendarie “Giuseppine” di Macerata (alle Magistrali), amava molto l’arte figurativa, la letteratura e la musica classica. Era anche appassionata di opere liriche e, in estate, non mancava mai di assistere alla stagione dello Sferisterio.

Se ne è andata in punta dei piedi, come nel suo stile, senza clamori. Ma Il Settempedano, seppur nel trigesimo della morte, l’ha voluta ricordare.