Serralta: associazione Bike Zone lancia il ‘Giro dei due santi’

Una sinergia fra il gruppo Bike Zone e il Comitato della frazione Serralta fa nascere l’iniziativa del “Giro dei due santi”: un percorso di circa 30 chilometri che, partendo dalla piazzetta del Castello, porta gli appassionati bikers fino ad Avenale di Cingoli, dove è collocato la bellissima immagine del Cristo delle Marche (opera dello scultore Nazzareno Rocchetti), passando sia per la chiesa di Sant’Apollinare al monte – patrono della frazione di Serralta – sia lungo la strada che conduce alle note Grotte di Santa Sperandia. Siamo al confine dei territori comunali di San Severino, Cingoli e Treia (versante San Lorenzo), dove spesso il panorama diventa… mozzafiato!

“Abbiamo fatto il giro con un bel gruppo di appassionati del Bike Zone – ci dicono il presidente dell’associazione Valerio Vissani e il ‘vice’ Emanuele Rocci -, poi abbiamo chiuso la giornata con un bel pranzo in piazzetta, grazie alla generosa collaborazione degli amici di Serralta. L’intenzione è di ripetere ogni anno questa iniziativa, l’ennesima che proponiamo per la valorizzazione del nostro territorio. Vogliamo lanciare il percorso come vero e proprio ‘Giro dei due santi’ con tabelle, indicazioni precise e info utili a beneficio di tutti gli appassionati che volessero scoprire questo bellissimo tracciato”.