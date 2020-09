Voto: Zura Puntaroni, Gazzellini e Chiarella non ce la fanno

San Severino aveva tre candidati in corsa per il nuovo Consiglio regionale, ma pur avendo ottenuto un buon successo personale a livello locale non riusciranno a essere eletti.

La Circoscrizione di Macerata avrà quattro rappresentanti del centrodestra, cioè di maggioranza, ripartiti in proporzione ai voti riportati in ambito provinciale. Se li contendono Lega e FdI, ma pure Forza Italia spera. Staremo a vedere in base ai dati definitivi.

Intanto, queste sono le preferenze ottenute in tutte le 321 sezioni della Circoscrizione.

Lega Salvini Marche

Filippo Saltamartini 3.817, Renzo Marinelli 3.710, Anna Menghi 2.507, Luigi Zura Puntaroni 1.436.

Fratelli d’Italia

Elena Leonardi 3.737, Pierpaolo Borroni 2.224, Simone Livi 1.717, Francesco Pio Colosi 1.680, Tiziana Gazzellini 1.026.

Negli altri partiti della coalizione di centrodestra spicca l’exploit di Gianluca Pasqui, ex sindaco di Camerino, che ha raccolto con Forza Italia 2.203 preferenze e conserva buone chance di essere eletto. E un ottimo risultato lo ha ottenuto pure il sindaco di Tolentino, Giuseppe Pezzanesi, in corsa con i “Civici”: per lui 2.059 consensi.

Per quanto riguarda invece il centrosinistra, il settempedano Giovanni Chiarella è stato il più votato in provincia per “Marche coraggiose“. A lui sono andate 465 preferenze, ma non gli basteranno per essere eletto perché questa lista, secondo le prime proiezioni regionali, non avrà rappresentanti nel prossimo Consiglio avendo totalizzato – nel complesso – una bassa percentuale di voti.

Rimanendo sul fronte del centrosinistra, il sindaco uscente di Macerata, Romano Carancini, è arrivato secondo, con 2.347 preferenze, alle spalle del civitanovese Francesco Micucci (2.353). Vedremo se e chi verrà eletto.