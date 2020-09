Regionali: le preferenze dei candidati seggio per seggio

Per chiudere la carrellata del Settempedano sul voto per le Regionali a San Severino ecco il prospetto di tutte le preferenze che hanno ottenuto i vari candidati in corsa per il nuovo Consiglio delle Marche.

Il più votato, come già riferito in un altro servizio, è stato Luigi Zura Puntaroni con 785 preferenze, seguito da Tiziana Gazzellini di Fratelli d’Italia con 761 preferenze. Al terzo posto Giovanni Chiarella di “Marche coraggiose” che ha totalizzato 304 preferenze.

Indietro tutti gli altri. Ecco i più votati delle principali liste. “Rinasci Marche”: Sandro Bisonni 36 preferenze. “Italia Viva”: Flavio Corradini 52 preferenze. Partito democratico: Loredana Riccio 57 preferenze. Civitas Civici: Giuseppe Pezzanesi 93 preferenze. Forza Italia: Gianluca Pasqui 31 preferenze. Popolari Marche – Udc: Luca Marconi 46 preferenze. Movimento 5 Stelle: Gian Mario Mercorelli 40 preferenze.