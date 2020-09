Consiglio regionale: l’entroterra elegge Marinelli (Lega), Saltamartini (Lega) e Pasqui (Forza Italia)

Ecco i 30 eletti in Consiglio regionale, 19 di maggioranza e 11 di opposizione. Come noto, il neo Governatore delle Marche è Francesco Acquaroli che ha ottenuto il 49,11% dei voti (pari a 359.724 preferenze).

MEMBRI DI MAGGIORANZA

Circoscrizione di Ancona

Popolari Marche – Unione di centro: DINO LATINI

Lega Salvini Marche: CHIARA BIONDI

Lega Salvini Marche: MIRKO BILO’

Giorgia Meloni per Acquaroli – FdI: CARLO CICCIOLI

Giorgia Meloni per Acquaroli – FdI: MARCO AUSILI

Circoscrizione di Ascoli

Giorgia Meloni per Acquaroli – FdI: GUIDO CASTELLI

Lega Salvini Marche: ANDREA MARIA ANTONINI

Circoscrizione di Fermo

Lega Salvini Marche: MAURO LUCENTINI

Giorgia Meloni per Acquaroli – FdI: ANDREA PUTZU

Forza Italia – Berlusconi – Civici per le Marche: JESSICA MARCOZZI

Circoscrizione di Macerata

Lega Salvini Marche: FILIPPO SALTAMARTINI

Lega Salvini Marche: RENZO MARINELLI

Forza Italia – Berlusconi – Civici per le Marche: GIANLUCA PASQUI

Giorgia Meloni per Acquaroli – FdI: ELENA LEONARDI

Giorgia Meloni per Acquaroli – FdI: PIERPAOLO BORRONI

Circoscrizione di Pesaro

Giorgia Meloni per Acquaroli – FdI: FRANCESCO BALDELLI

Lega Salvini Marhce: MIRCO CARLONI

Lega Salvini Marche: LUCA SERFILIPPI

Civitas Civici: GIACOMO ROSSI

MEMBRI DI MINORANZA

Maurizio Mangialardi eletto in qualità di candidato presidente del centrosinistra

Circoscrizione di Ancona

Partito democratico: ANTONIO MASTROVINCENZO, MANUELA BORA

Rinasci Marche: LUCA SANTARELLI

Movimento 5 Stelle: SIMONA LUPINI

Circoscrizione di Ascoli Piceno

Partito democratico: ANNA CASINI

Circoscrizione di Fermo

Partito democratico: FABRIZIO CESETTI

Circoscrizione di Macerata

Partito democratico: FRANCESCO MICUCCI

Circoscrizione di Pesaro Urbino

Partito democratico: ANDREA BIANCANI e MICAELA VITRI

Movimento 5 Stelle: MARTA CARMELA RAIMONDA RUGGERI