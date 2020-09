Regionali: il centrodestra e Acquaroli stravincono pure qui

Anche a San Severino, per le Regionali, stravincono Francesco Acquaroli e la sua coalizione. I dati non sono ancora ufficiali ma il candidato presidente del centrodestra ha ottenuto 3.793 voti, pari al 62,82% dei consensi. Nettamente staccato Maurizio Mangialardi, candidato del centrosinistra, che ha ricevuto 1.496 voti (24,78%), mentre Gian Mario Mercorelli ha totalizzato per il Movimento 5 Stelle solo 485 voti (8,03%). Gli altri candidati in corsa per la carica di presidente hanno raccolto poco: Roberto Mancini 105 voti (1,74%), Fabio Pasquinelli 90 voti (1,49%), Anna Rita Iannetti 31 voti (0,51%), Sabrina Paola Banzato 27 voti (0,45%), Alessandra Contigiani 11 voti (0,18%).

A livello di liste e partiti, la Lega ha raggiunto i 1.631 voti (33,22%), seguita da Fratelli d’Italia con 1.248 voti (25,42%); poi ci sono il Partito democratico con 501 voti (10,20%) e Marche coraggiose con 374 voti (7,62%). Il Movimento 5 Stelle è sulla soglia del 6% circa, mentre Forza Italia ha superato il 3,5%.

I numeri sono da confermare, ma a far da traino alla Lega e a Fratelli d’Italia sono stati senza dubbio i candidati locali Luigi Zura Puntaroni – che, stando alle preferenze non ancora ufficiali, sfiora gli 800 consensi a San Severino – e Tiziana Gazzellini, capace di superare anche lei – a livello settempedano – le 760 preferenze. Bene anche Giovanni Chiarella di “Marche coraggiose” che, con oltre 300 consensi, ha portato la sua lista a ridosso del locale Pd.

Saremo più precisi e dettagliati nel prossimo servizio, dopo l’ufficialità dei numeri, sezione per sezione.