Referendum: tra i settempedani ha vinto il partito del “sì”

Il 67,78% di chi si è recato alle urne domenica 20 e lunedì 21 settembre nel Comune di San Severino per il Referendum costituzionale per ridurre il numero dei parlamentari ha tracciato un segno sul sì. Sono stati 4.259 aventi diritto ad aver espresso questa scelta contro i 2.025, vale a dire il 32,22%, che si sono espressi per il no su un totale di 6.420 votanti rispetto a un numero di elettori pari a 9.628. I voti validi, complessivamente, sono stati 6.284, 86 le schede bianche, 50 quelle nulle.