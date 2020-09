Referendum: in città al voto il 66,68 per cento degli elettori

L’ufficio elettorale del Comune ha diffuso i dati relativi all’affluenza alle urne nei giorni del 20 e 21 settembre in occasione delle elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio regionale delle Marche e per il referendum costituzionale concernente modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

Per il referendum si è presentato alla urne il 66,68% degli aventi diritto, cioè 6.420 votanti su 9.628 elettori. La percentuale più consistente tra i 13 seggi aperti nel Comune di San Severino si è registrata al seggio n. 8 dove ha espresso il voto il 72,73% degli elettori. Percentuale più bassa di tutti al seggio n. 13 dove si è raggiunta solo quota 59,17%.

Per le regionali, invece, la percentuale di affluenza è stata del 51,61%, vale a dire 6.419 votanti contro i 12.437 elettori aventi diritto. La percentuale più alta di affluenza si è registrata al seggio n. 8 dove si è arrivati al 70,36%. Percentuale più bassa in assoluto al seggio n. 11 con un 25,02%.