Centro medico Blugallery: il 27 settembre c’è l’Open Sunday

Dal Centro medico Blugallery di San Severino riceviamo e pubblichiamo.

La prevenzione non conosce festa! Non rimandare ancora: una diagnosi precoce è fondamentale. Per il tuo esame puoi approfittare dell’Open Sunday di domenica 27 settembre al Centro medico Blugallery di San Severino, dove sono a disposizione gli specialisti della diagnostica per immagini con le strumentazioni d’avanguardia di cui la struttura dispone.

Dalle ore 8.30 alle ore 13.30, sarà possibile effettuare risonanze magnetiche, Tac, mammografie con tomosintesi, esami radiografici tradizionali, elettromiografia e ortopantomografia.

Per informazioni puoi chiamare la segreteria del Centro al numero 0733 639051, dal lunedì al venerdì (ore 9-20) o il sabato (ore 9-13).

L’iniziativa dell’Open Sunday sarà ripetuta almeno una volta al mese anche nel periodo autunnale, ovviamente sempre di domenica.