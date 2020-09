Elezioni: si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15

Sono 13 le sezioni elettorali aperte per il voto relativo all’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale e al Referendum costituzionale concernente modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione.

Questa la nuova localizzazione:

Sezione n. 1 Istituto Tecnico Tecnologico “E. Divini” piazzale Luzio,

Sezione n. 2 Istituto Tecnico Tecnologico “E. Divini” piazzale Luzio,

Sezione n. 3 Istituto Tecnico Tecnologico “E. Divini” piazzale Luzio,

Sezione n. 4 Istituto Tecnico Tecnologico “E. Divini” piazzale Luzio,

Sezione n. 5 Istituto Tecnico Tecnologico “E. Divini” piazzale Luzio,

Sezione n. 6 Istituto Tecnico Tecnologico “E. Divini” piazzale Luzio,

Sezione n. 7 Istituto Tecnico Tecnologico “E. Divini” piazzale Luzio,

Sezione n. 8 Edulingua palazzo Servanzi Confidati via Cesare Battisti,

Sezione n. 9 Edulingua palazzo Servanzi Confidati via Cesare Battisti,

Sezione n. 10 Edulingua palazzo Servanzi Confidati via Cesare Battisti,

Sezione n. 11 Edulingua palazzo Servanzi Confidati via Cesare Battisti,

Sezione n. 12 Scuola dell’Infanzia “Cesolo” piazzale Bianconi,

Sezione n. 13 Scuola dell’Infanzia “Cesolo” piazzale Bianconi.

Le votazioni si svolgono domenica 20 settembre, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 21 settembre, dalle ore 7 alle ore 15.

Gli elettori non iscritti nelle liste, che hanno diritto di votare in forza di una sentenza che li dichiara elettori nel Comune, devono recarsi ad esprimere il loro voto nella sezione n. 1.

Si ricorda, infine, che per votare è necessario esibire al presidente di seggio la tessera elettorale personale e un documento di riconoscimento.